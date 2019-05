Samuel Garcia, le nouvel entraîneur des Toa Aito

Rédaction web avec Brandy Tevero et Kelani Chene

Ensemble, Samuel Garcia, Gérard Kautai et Laurent Heynis, ont désormais la lourde tâche de préparer la nouvelle sélection pour les trois prochaines années, avec en ligne de mire les Jeux du Pacifique ainsi que les éliminatoires de la Coupe du monde qui démarrent l’année prochaine.Le nouveau sélectionneur des Toa Aito a fait un premier point avec les joueurs mardi soir : "C'est un premier regroupement, on va faire un état des lieux. On a des joueurs qui ont fini de jouer samedi, d'autres qui ne jouent plus depuis deux semaines... On va discuter, essayer de mettre le plan en place, donner le programme d'entraînement. Ensuite, il y a un déplacement le 1er juin aux Vanuatu qui va nous donner une grande idée de ce qu'on est capable de réaliser, même si l'effectif ne sera pas au complet. Et on reviendra sur Tahiti pour continuer la préparation et aller aux Jeux du Pacifique pour donner le meilleur, parce que pour moi, c'est ça qui est important".L’AS Vénus est le champion de la ligue 1 Vini pour la saison 2018/2019. Une décision prise par la commission centrale des compétitions.