Samuel Aragaw et Elodie Menou remportent la Corrida de Noël

Samuel Aragaw et Elodie Menou (Tamarii Punaruu) se sont imposés en 15’16 et 19’14 pendant la Corrida de Noël samedi. L'événement était organisé par la Fédération d'athlétisme, l’As Tamarii Punaruu et la commune de Punaauia.



L'événement a lieu chaque année mais pour cette nouvelle édition, le parcours a été modifié. Deux courses étaient prévues, l’une pour les jeunes enfants à l’intérieur du lotissement Punavai Plaine, sur une distance d’un kilomètre, et la Corrida de Noël, dont le départ a été donné du lotissement Punavai Plaine vers la RT1 en direction de Manotahi.



