Samoussa aux légumes

Pour 2 personnes



Ingrédients :



250g de taro

1 oignon

2 saucisses chinoises

50g de petits pois

Quelques tiges d’oignons verts

Des gousses d’ail

Poudre 5 épices

1 càs de cornstarch

Eau

Sauce soja

Huile de sésame

Sel, poivre



Préparation :



Taillez tous les ingrédients en morceaux de taille moyenne.

Faites cuire le taro coupé en cube dans un bouillon pendant une demie heure.

Avec une fourchette, réduire le taro en purée en ajoutant petit à petit de l’eau et du corn starch. Réservez au frais.

Faites sauter ensemble les saucisses chinoises, l’oignon, l’ail, les oignons verts, les petits pois, la sauce soja et la poudre 5 épices.

Réalisez ensuite des croquettes avec la farce et la purée de taro.

Faites griller les croquettes dans une poêle avec un peu d’huile de sésame.