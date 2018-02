Salon du tourisme : des professionnels de plus en plus nombreux

Rédaction web avec Sophie Guébel et Davidson Bennett

Le mauvais temps n’a pas empêché les visiteurs de se rendre au salon du tourisme ce vendredi matin. La 20 ème édition du salon du tourisme a ouvert ses portes au parc expo de Mamao.262 exposants y sont installés jusqu’à dimanche. Il s’agit d’une affluence record par rapport à 2017. Lionel Teihotu, en charge des événements à Tahiti Tourisme, explique :« Nous avons plus de 260 exposants pour cette édition. C’est une augmentation de 20 % par rapport au dernier salon. Au niveau de la fréquentation, on espère toucher au moins 16 000 personnes. »Pour les professionnels du tourisme au fenua, un passage par le salon du tourisme est obligé, ou presque. Hereiti est gérante d’un tour opérateur. Après avoir été présente en septembre dernier, elle a décidé de reprendre un stand. Elle précise :« Le salon nous apporte beaucoup de visibilité. C’est un moyen pour nous de mettre en avant ce que l’on fait. »Dans les allées du salon, touristes ou locaux à la recherche de bonnes affaires pour les prochains mois sont nombreux. L’année dernière plus de 3600 billets inter-îles avaient été vendus et 12 000 nuitées réservées. Le salon est ouvert jusqu’à dimanche.