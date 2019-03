Salon du livre : le reo Tahiti s'invite à Paris

La littérature polynésienne va cette année pouvoir s’exprimer en tahitien à Paris. Il y aura même deux lauréats : un en langue française, l’autre en langue tahitienne. Le thème choisi et imposé pour l’édition 2019 risque d’engendrer de jolis textes emprunts de nostalgie et de souvenirs. "Ça sera un jeune Polynésien qui quitte pour la première fois son fenua, qui vient en métropole. Et c'est aux futurs écrivains à décliner la suite" explique Caroline Tang, déléguée de la Polynésie à Paris.



Et l’exercice est compliqué, parler de Tahiti aux métropolitains n’est pas toujours chose facile. "J'ai quand même [mis] un certain nombre de termes polynésiens qui viennent naturellement dans un récit sur Tahiti ou sur les Marquises, et on m'a dit : 'mais tu n'as pas mis de dictionnaire'. Alors qu'il n'y en a que très peu en fait. Et tout ça est revisité par la mémoire, donc on n'est pas toujours certain de tomber juste, d'évoquer vraiment des choses qui vont intéresser les gens" déclare Dinah Desjardin, lauréate 2018.