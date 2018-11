Salon du livre - Une auteure néo-zélandaise rencontre des élèves de Mahina

À l’approche du 18e salon du livre qui démarre ce jeudi 15 novembre, quatre classes du collège de Mahina ont accueilli mardi Patricia Grace, fer de lance des littératures du Pacifique. C’est en se plongeant dans le roman "Chappy", que les collégiens ont découvert l’auteure maori. "Chappy" raconte le parcours d’un jeune homme qui a grandi en Europe. Envoyé chez sa grand-mère en Nouvelle-Zélande, il apprendra non seulement la langue maori, mais aussi l'histoire de sa famille. Un livre qui fait écho chez les jeunes lecteurs : "J'aime bien lire ce genre de livre car cela parle de notre culture. Il y a des mots en maori que l'on connaissait" nous dit Urahei, collégienne."Souvent, on oublie d'étudier les auteurs polynésiens ou océaniens. C'est une occasion magnifique pour nos élèves d'avoir pu rencontrer l'auteure en vrai et de réaliser que les auteurs sont aussi des êtres humains comme tout le monde. Patricia Grace est une écrivaine connue et reconnue dans le Pacifique, c'est exceptionnel de pouvoir l'avoir dans notre établissement" explique Moeava Grand, professeure d'anglais.