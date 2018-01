Salon de la gastronomie : trois lycéens pour défendre les couleurs de la Polynésie

1.5 tonne de produits expédiés, une dizaine de représentants des arts de la table et de l’agriculture et des jeunes du lycée hôtelier : le gouvernement n’a pas lésiné sur les moyens pour le salon de la gastronomie des Outre-mer. L’évènement aura lieu du 2 au 4 février à Paris.



La Polynésie y sera représentée. Yvette Tapea-Temauri, présidente de la chambre d’agriculture de Polynésie, explique :



« La cuisine qu’on a en Polynésie, ce n’est pas pareil que celle créole. Il y a quelque chose de différent et d’unique aussi que nous, nous voudrions partager avec les outre-mer qui sont là et surtout avec la France entière. »



Pour faire découvrir cette richesse culinaire, de nombreux chefs ont fait le déplacement. Trois élèves du lycée hôtelier de Punaauia sont aussi de la partie.

Alann, Jason et Tehuiarii défendront les couleurs de la Polynésie lors du trophée de Babette. Le concours distinguera le meilleur chef en herbe ultra-marin. Une première expérience qu’ils espèrent riche.

Au-delà de la performance, c’est surtout les rencontres qui intéressent Jason Ho. Le lycéen raconte :



« Il va y avoir des grands chefs étoilés que j’admire beaucoup. Je souhaite les rencontrer, échanger quelques mots. Pourquoi pas, après ma formation, revenir dans une de leurs maisons et faire mes armes pour continuer un peu en Europe avant de revenir sur Tahiti… »