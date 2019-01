Salon de la bijouterie d'art polynésien du 8 au 14 février

Les autres sujets dans le compte-rendu du conseil des ministres :



> Création d’une antenne de la circonscription des îles Australes à Rurutu

> Le Conseil des ministres valide le financement à parité avec l’Etat de 5 nouveaux projets d’envergure

> Nouveaux partenariat Etat-Pays : pour accompagner et soutenir les projets locaux de développement économique

> Commande publique : amélioration de la lisibilité et de la transparence

> Adoption des comptes prévisionnels 2019 de la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers (CCISM)

> Nomination du commissaire-priseur en résidence sur l’île de Tahiti

> 40ème anniversaire de l’Office Polynésien de l’Habitat

> Arrêté d’application de la loi du Pays instituant une aide pour l’acquisition de matériels de radiocommunication sur les navires de pêche

> Salon du tourisme du 8 au 10 février prochains

> Célébration des 70 ans de l’Institut Louis Malardé

> Loi du Pays portant diverses mesures en faveur de l’accessibilité foncière

> Nettoyage des plages aux Tuamotu

> Préservation des oiseaux de Polynésie française

> Inscription pseudo-éphédrine au tableau A des substances vénéneuses

> Budget 2019 du régime des non salariés (RNS)