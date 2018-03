Salomon : les médecins formés à Cuba n'ont pas la côte

Les îles Salomon n'enverront plus d'étudiants en médecine à Cuba, rapporte Radio Australie. Lorsque les médecins reviennent de Cuba, ils manquent de compétences, regrettent les autorités du pays. Il leur faudrait encore prendre des cours et cela pendant plusieurs mois avant d'exercer...D'autres pays comme Tuvalu et les Kiribati se sont plaints, ces derniers mois, du programme de formation cubain. Le problème ? Les étudiants en médecine apprennent leur futur métier en espagnol. Une fois rentrés chez eux, ils auraient du mal à communiquer avec leur entourage professionnel.En 2013, Oscar Temaru, alors président, avait suscité la polémique. Interrogé sur les déséquilibres de la Protection sociale généralisée (PSG), il avait qualifié de "meilleur système de santé au monde" celui de Cuba. Oscar Temaru avait alors proposé, "si ce pays devient indépendant", de faire venir des médecins de Cuba.