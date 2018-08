Saison sèche : attention aux feux non maîtrisés

En début de semaine, un important feu de brousse a ravagé plusieurs hectares à Vaipahi, sur la côte ouest. La commune de Papeari a elle aussi été victime d'un de ces incendies. Les brûlages et les écobuages, qui sont une pratique régulière en Polynésie, sont souvent à l’origine du sinistre.



En période sèche, les administrés doivent faire preuve de la plus grande prudence. Le haut-commissariat rappelle que le brûlage des végétaux, s’il n’est pas déjà réglementé par un arrêté municipal, doit respecter certaines règles.



Le maire et les sapeurs-pompiers doivent être informés du brûlage. Celui-ci doit être réalisé en milieu de matinée et avec une quantité limitée de déchets de végétaux. Le brûlage d'autres déchets est interdit.



Le feu ne peut avoir lieu ailleurs que chez la personne qui en prend l’initiative, et à une distance qui ne pourra être inférieure à dix mètres des bâtiments alentours et de la limite des propriétés voisines. Avant tout allumage de feu, des mesures d’extinction adaptées doivent être mises en place. Tout feu est proscrit par grand vent (supérieur à 20 km/h) ou lorsque la fumée risque de gêner la circulation publique ou de provoquer tout autre trouble manifeste. Le feu doit, pendant toute sa durée, être surveillé, sans interruption, par au moins un adulte et être totalement éteint avant de quitter les lieux.