Saison des pluies - Les riverains de Matatia inquiets

Rédaction web avec Tamara Sentis

Les troncs d'arbres dans le lit de la rivière menacent actuellement de boucher les ponts et donc de provoquer des inondations potentiellement destructrices. Plus qu’une menace, c’est une quasi-certitude. "Si on ne retire pas les troncs d'arbres, cela va créer un bouchon plus bas et nous aurons encore des inondations, et le risque, c'est que nos maisons s'en aillent avec. (...) Maintenant, on est habitués, dès qu'on entend les gros roulements de cailloux dans la rivière, on ne dort pas. On se lève pour aller surveiller le niveau de la rivière. Dès qu'on voit que ça va déborder et qu'il y a des risques, on réveille tout le monde dans le quartier. Certaines familles ont tellement peur qu'elles s'en vont avec leurs enfants avant que les pluies n'arrivent" nous dit Vanina Huerta, habitante de la vallée.