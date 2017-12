Saisie record d’anabolisants à l’aéroport

Rédaction web avec communiqué

Il s’agissait d’anabolisants. En décembre dernier, les agents de la douane ont saisi une quantité importante de ces produits lors d’un contrôle.Dans cette prise se trouvaient plus de 1000 comprimés de diverses substances et d’un flacon de stéroïdes liquides injectables. Les anabolisants sont des substances dopantes très recherchées par les sportifs de haut niveau. Ils ont la particularité d'avoir de nombreux effets indésirables et de provoquer notamment des cancers.Le destinataire de la marchandise était un homme de 35 ans. Ce dernier a été convoqué à la douane. Il a déclaré avoir commandé les produits sur un site internet spécialisé. D’un total de 43 000 francs, ses produits étaient destinés à l'aider pour ses performances sportives.L’individu n'étant pas en situation de récidive, il a dû payer une lourde amende et s'est vu confisquer l'ensemble des anabolisants qui seront prochainement détruits.Il s'agit de la saisie la plus importante réalisée par la douane de ces trois dernières années, en ce qui concerne les anabolisants utilisés dans les milieux sportifs et plus particulièrement du culturisme.