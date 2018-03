Saisie de paka à Faa'a

Rédaction Web avec Gendarmerie nationale

Mardi vers 8h30, une opération de police judiciaire à laquelle participent 8 militaires de la brigade de gendarmerie locale et 3 policiers municipaux de Faa’a est mise sur pied. Appuyés par l’équipe cynophile de la gendarmerie, les personnels engagés sur le dispositif découvrent sur les hauteurs de Teroma, après plus d'une heure de marche pour localiser le site, 160 plants de cannabis sur pied d’une hauteur de 90 à 100 centimètres et 270 pousses d’une hauteur variant de 10 à 20 centimètres.Résidant seul sur place pour entretenir et protéger sa culture, l'auteur, qui a scrupuleusement aménagé son espace pour une production optimale, est interpellé dans le cadre de la flagrance. Âgé de 40 ans, il a été conduit dans les locaux de la gendarmerie de Faa'a où il a été entendu. Il fait l'objet d'une convocation en justice. Tous les produits ont été détruits par incinération sur directives du magistrat de permanence.