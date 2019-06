Saisie de cocaïne à Apataki : le navire venait du Panama

Trois hommes de nationalité italienne, skypers et matelos, ont été placés en garde à vue et ramenés dans les locaux de la section de recherche. A Papeete, un quatrième individu de nationalité péruvienne, un membre de l'équipage du bateau, a été interpellé mercredi après-midi et également placé en garde à vue.Ramené à Papeete, le bateau a été inspecté. La perquisition a permis de découvrir d'autres caches contenant plusieurs autres pains de cocaïne. La saisie totale se chiffre à 436kg de cocaïne...L'enquête a révélé que le voilier a appareillé au Panama et se rendait "visiblement dans un pays de la zone pacifique que l'enquête déterminera, pour écouler la cocaïne compte tenu d'une forte demande générant une flambée du prix de cette drogue.Ces faits sont constitutifs d'importation de produits stupéfiants en bande organisée, acquisition, détention, transport et offre ou cession de produits stupéfiants, importation, détention et transport et offre ou cession de produits stupéfiants, importation, détention et transport en bande organisée de marchandises prohibées dangereuses pour la santé, association de malfaiteurs en vue de la préparation de ces délits et crimes."