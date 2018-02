Saisie de 267 grammes d’ice à l’aéroport : le commanditaire présumé déféré au tribunal

J-B. C.

Ce mécanicien de profession, âgé de 55 ans, est suspecté d’être l’homme clé de ce dossier. Il avait pris l’avion depuis Papeete avec les trois femmes qui lui servaient de mules mais n’avait pas pris le même vol retour.Arrêté le week-end dernier à sa descente de l’avion, il a été immédiatement placé en garde à vue à la section de recherches de la gendarmerie. Au cours de son audition, le quinquagénaire a reconnu les faits. Les enquêteurs estiment que plusieurs voyages auraient pu être organisés vers les Etats-Unis et que le trafic porterait sur un peu moins de 500 grammes de drogue.Le mis en cause doit être présenté à un juge d’instruction en fin d’après-midi pour être mis en examen. Le parquet devrait demander son placement en détention provisoire pour la suite de l’enquête.Pour rappel, trois femmes avaient été interpellées à l’aéroport de Tahiti-Faa’a à la fin du mois de janvier alors qu’elles dissimulaient dans leurs parties intimes un total de 267 grammes d’ice. Elles aussi ont été mises en examen dans ce dossier et deux d’entre-elles ont été écrouées à la maison d’arrêt.