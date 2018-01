Saisie de 267 grammes d’ice à l’aéroport : deux des trois « mules » écrouées

J-B. C.

La troisième « mule » a, elle, été laissée libre mais placée sous contrôle judiciaire.Inconnues de la justice jusque-là, ces trois femmes de 41, 42 et 65 ans ont été arrêtées par les douaniers à leur descente de l’avion qui les ramenait de Los Angeles.Toutes trois dissimulaient dans leurs parties intimes des bonbonnes contenant de l’ice pour un poids total de 267 grammes. Soit une valeur à la revente en Polynésie estimée à 26,7 millions de francs.Selon leurs déclarations, on leur aurait promis plus d’un million de francs pour transporter la drogue depuis les Etats-Unis jusqu'à Tahiti.Les investigations vont se poursuivre pour tenter d’identifier d’autres protagonistes de l’affaire dont le ou les éventuels commanditaires.