Saisie d'ice à l'aéroport : les détails et les photos de la prise

Les trafiquants d'ice ne manquent pas d'imagination pour faire circuler leur "marchandise". Le 11 janvier dernier, les douaniers dus ervice de dédouanement de l'aéroport de Faa'a ont découvert de la drogue dans un colis en provenance du Canada.Les douaniers avaient mis en place un contrôle renforcé des plis et colis venant de ce pays.Un magazine a attiré l'oeil dd'un des agents de contrôle. A l'intérieur, ce dernier a découvert de la poudre blanche placée entre deux pages de la revue. Les analyses ont permis de déterminer qu'il s'agissait de 27,8 grammes de méthamphétamine, aussi appelée ice.Avec l'accord du parquet, une " livraison surveillée " du colis a été mise en place. Celle-ci a permis d'interpeller trois personnes liées au trafic. Au domicile de l'un d'entre eux, les douaniers ont aussi découvert 20 grammes d'herbe de cannabis.Les trois individus, âgés de 29 à 36 ans tous domiciliés sur Tahiti, ont été placés immédiatement en retenue douanière pour importation sans déclaration de marchandises prohibées et remis à la section de recherches de gendarmerie de Faa’a, à l’issue de la retenue.Ce jeudi, ils ont été jugés en comparution immédiate et ont été condamnés à des peines d'un an avec sursis, de trois ans dont 18 mois avec sursis et de quatre ans dont deux avec sursis. Ils devront également s"acquitter solidairement d'une amende douanière de 7,8 millions de francs.