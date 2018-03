Saisie d'1,2 kilo d'ice: les trafiquants présumés écroués

J-B C

Cette femme et ces trois hommes ont été inculpés des chefs de trafic international de stupéfiants et d'association de malfaiteurs.Le dossier a débuté lundi avec l'interpellation d'un homme à l'aéroport qui transportait la drogue dans sa valise. Son voyage depuis Los Angeles faisait vraisemblablement l'objet d'une surveillance des enquêteurs.Cet individu, pas particulièrement connu de la justice aurait joué le rôle de mule. Une jeune femme qui se trouvait sur le même vol que lui, et qui serait impliquée, a aussi été arrêtée. Puis, plus tard, les deux autres hommes qui auraient participé à ce trafic supposé.L'enquête est loin d'être bouclée selon nos informations et d'autres interpellations pourraient avoir lieu dans les prochains jours.Si les perquisitions n'ont pas permis de découvrir des quantités de drogue supplémentaires, les enquêteurs ont mis la main sur une arme à feu.Ils cherchent en outre, à déterminer si les supposés trafiquants n'ont pas introduit davantage d'ice ces derniers mois au fenua.