Saisie d’1,2 kilo d’ice : de nouvelles gardes à vue en cours

J-B. C.

Les gardes à vue de certains des protagonistes de ce dossier ont été prolongées, ce mercredi matin. En matière de stupéfiant, elles peuvent durer 96 heures.A l’issue de leurs interrogatoires, les personnes mises en cause pourraient être déférées au palais de justice.Cette affaire a débuté par la saisie d’1,2 kilo d’ice à l’aéroport de Faa’a. Quatre personnes ont été interpellées dans la foulée avant d’être mises en examen pour trafic international de stupéfiants et association de malfaiteurs.Elles ont été placées en détention provisoire le 8 septembre.Une semaine plus tard, l’ancien huissier de justice de Moorea, Patrick Rey, suspecté d’être impliqué dans le dossier , connaissait le même sort.