Sage : le développement de la Presqu’île en question

Rédaction Web avec Laure Philiber et Brandy Tevero

Ce mardi, la question des transports a longuement concentré les discussions. Pour enrayer les embouteillages, le transport de passagers par voie maritime tout autour de Tahiti semble être préféré à la fameuse route du Sud. La desserte de Moorea pourrait se diversifier. Après les transports, place au développement de la Presqu’île. Quid de Faratea, en attente depuis plusieurs années ? Souhaite-t-on faire de la Presqu’île un second pôle économique, une réserve environnementale protégée, ou mise-t-on sur le tourisme ? Après la prison, le projet de porcherie à grande échelle, les autorités envisagent d’y implanter des cuves d’hydrocarbures. Le Sud de Tahiti espère ne pas être laissé pour compte."Ce qui est intéressant par rapport au travail que nous sommes en train de mener, quand on parle de Taiarapu-Est, c’est comment on peut être rattaché à la grande agglomération dans le cadre d’un développement général, et non pas bénéficier comme d’habitude des miettes, confie Anthony Jamet, maire de Taiarapu-Est. On sent bien cette idée de développer un deuxième pôle économique à la Presqu’île et nous sommes preneurs, puisque au travers de ce projet l’idée est de créer de l’emploi."Les autorités ont encore un an pour préciser leurs projets de développement. Ce Sage fera l’objet d’une loi du Pays proposée à l’assemblée fin 2019.