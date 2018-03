Saga Tahiti : elles s’échappent pour retrouver leurs amoureux

Rédaction web avec Laure Philiber

Quand l’amour donne des ailes… et de bonnes jambes. Des souvenirs avec les enfants, Henri Cornette de Saint-Cyr, directeur de la Saga dit Doudou, en a des tas. Mais s’il ne devenait n’en retenir qu’un, ce serait le suivant.En 2000, l’association envoie des enfants sur l’île de Raiatea pour les vacances. Initiation à la voile, détente… tout est assuré pour les jolies têtes brunes. Les enfants se sentent bien. A tel point que certains ne veulent plus repartir. Doudou se souvient :« Certains étaient tellement heureux d’avoir passé cette semaine dans les îles qu’ils ne voulaient plus rentrer. Ils se sont échappés au dernier moment, juste avant l’embarquement. »Vent de panique parmi l’équipe encadrante. Des enfants ont disparu. L’appareil ne peut repartir sans ses petits protégés. Tout le monde se met à la recherche des farceurs. Le directeur continue :« Il a fallu les chercher partout. Nous sommes allés les chercher dans la brousse à Raiatea pendant près d’une heure. En fait, une petite histoire d’amour s’était créée entre trois gamines et des garçons à Taha’a. Le départ était trop dur probablement et au dernier moment, elles ont décidé de partir… »