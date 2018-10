SJJIF World jiu-jitsu championship : participation record du fenua

Oriano Tefau

Chaque année, une délégation tahitienne composée de plusieurs clubs de Tahiti et des îles y participe à ce championnat. Cette année nos représentants sont venus en force avec un total de 146 compétiteurs inscrits, dont une quarantaine d’enfants qui s’aligneront dans la catégorie "kids".Ce sont 11 clubs qui ont fait le déplacement. On retrouve la Tahitian top team, les Seas siders, la Press-kill soumission, le Venus judo jjb, la Tahitian martial spirit, le Team millenium, le Rautirare BJJ. Les représentants des îles aussi ont été nombreux à faire le déplacement avec la Team Moorea, la Team arimat de Raiatea, Taie boy’s top team et Huahine Xtrem arts.Certains sont arrivés sur les terres de l’oncle Sam depuis la semaine dernière pour pouvoir s’acclimater et peaufiner les derniers préparatifs. La compétition commence samedi et durera deux jours. Le premier sera consacré aux combats avec "Gi" (kimono) et le deuxième en "No Gi". On s’attend à une grosse moisson de médailles pour cette édition. Pour rappel, l’an dernier, la délégation tahitienne en avait récolté une quarantaine avec 5 équipes en lice.