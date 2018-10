Ryan Gosling sous les projecteurs dans Ciné Nui

L’espace en grande star avec la sortie de "First man - le 1er homme sur la lune". Dans le film, Ryan Gosling dans le rôle de l’astronaute Neil Armstrong. Ramzy était à la première à Washington et vous parlera de ce biopic. CINE NUI vous offre également une visite chez Global Effects. Vous ferez connaissance avec Chris Gilman, le patron de cette boîte, devenue avec le temps, le fournisseurs officiel de costumes d’astronautes. Rencontre avec un astronaute, un vrai. il est le 2ème homme à avoir marché sur la lune. Buzz Aldrin se confie au micro de CINE NUI. Et puis, un hommage, celui de la star de "Game of thrones" à Hervé Villechaize. Dinklage est le producteur de "My dinner with Hervé". Le téléfilm explore la vie de ce Français, qui avait réalisé son rêve hollywoodien avant de se donner la mort. Ramzy était sur la première. Le meilleur de l’actu hollywoodienne, c’est dans CINE NUI.





Magazine présenté par Ramzy Malouki