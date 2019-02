Runs : 35 verbalisations dans la nuit de samedi à dimanche à Faa'a

Dans la nuit de samedi à dimanche, une centaine de deux roues s’est rassemblée sur la commune de Faa’a pour s'adonner à des "runs" selon la gendarmerie qui procédé à 35 verbalisations.



La gendarmerie rappelle que ce genre de rassemblement est prohibé. Lors des prochains attroupements constatés, tous les deux roues modifiés ("kités") se regroupant en vue de faire des "runs" seront systématiquement saisis.



En août dernier, une loi applicable en Polynésie est venue renforcer la lutte contre les comportements dangereux en deux roues. Depuis, le fait "d’adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, des conduites qui compromettent délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route constitue un délit puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 à 75 000 euros (1 789 976 à 8 949 880 Fcfp) d’amende. La confiscation du véhicule et l’annulation du permis de conduire sont également possibles."



Rédaction web