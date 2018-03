Rugby : les Wallabies victorieux face aux XV de France

Le XV de France n'a pas renouvelé sa belle performance qui lui a valu la victoire face aux Samoa en ouverture des tests samedi dernier.



Les Wallabies, avec une équipe très largement remaniée, ont mené dès la première mi-temps. La France ouvre tout de même la marque à la 6 ème minute de jeu, et offre une première partie de jeu plutôt équilibrée. Mais les Australiens démontrent leur puissance dans la seconde période. Les Bleus peinent à sortir de leur camp. Score final : 25-23 en faveur des Wallabies.



Prochain défi pour le XV de France : affronter les All Blacks, doubles champions du monde en titre, et cauchemar des Bleus lors de la dernière coupe du monde. Les Français n'ont pas triomphé face aux kiwis depuis 2000. En 16 ans, les "Tout noirs" ont signé 5 victoires et un nul sur les pelouses de l'Hexagone.

Rédaction web