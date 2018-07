Rugby : l’agrément retiré à la fédération Tahiti rugby union

Rédaction web

Nouveau carton rouge pour Tahiti rugby union, ex fédération tahitienne de rugby. L’arrêté vient d’être publié au Journal officiel. La Fédération Tahiti rugby union, présidée par Charles Tauziet, n’est plus agréée par le Pays.Une des raisons principales évoquée est que la Fédération a organisé plusieurs sélections territoriales afin de participer à différentes compétitions.L’arrêté précise que seules les fédérations délégataires de service public sont habilitées à le faire. Or, Tahiti rugby union n’a pas obtenu la DSP. A l’heure actuelle, seule la Fédération polynésienne de rugby, présidée par Apolosi Foliaki, la détient.