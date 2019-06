Rugby : encore un trophée pour Pirae

Mike Leyral

Depuis quelques mois, Pirae gagne tout : sur sable ou sur herbe, à 7, à 10 ou à 15, les hommes de Teiki Dubois ont remporté tous les titres. Le déclic ? Un voyage de cohésion sur les terres des All Black, l'an dernier. Depuis, le RC Pirae a renversé l'éternel rival, Faa'a.Mais d'autres clubs montent aussi en puissance. Papeete, notamment, a montré de belles choses au tournoi à X. Et le club Arue / XV mili a créé la surprise en bousculant la hiérarchie habituelle. Avec sa belle victoire au premier tournoi, ce club obtient la deuxième place du challenge à X.Les rugbymen polynésiens ne pourront cependant pas montrer leur talent lors des Jeux du Pacifique, à Samoa en juillet : les problèmes entre fédérations locales ont privé la Polynésie de sélection. Mais ce n'est que partie remise : seule la Fédération Polynésienne de Rugby représente désormais l'ovalie locale, et elle devrait bientôt renouer les liens avec le reste du Pacifique.