Rugby à XV - Les résultats du premier jour de la Coupe de Tahiti

À la mi-temps du premier match de la saison opposant Faa'a RA et Manu Ura RC, les joueurs d’Oremu ont mené 10 à 0 avec un essai transformé et une pénalité. Pour cette nouvelle saison, l’entraîneur de Faa’a a fait quelques changements dans la composition de l’équipe : pas moins de 5 jeunes ont fait leur entrée chez les seniors. Un choix fructueux, face à une équipe recomposée de Paea. Les verts et jaunes ont fait la différence au physique. "En mêlée, on était plus puissants qu'eux. Malgré notre poids, on a gagné des balles" explique Haunui Tarahu, capitaine de Faa’a Rugby Aro.



Après 4 ans d’absence des compétitions, Manu Ura a dû se reconstruire. D’anciens joueurs sont revenus compléter l’équipe constituée majoritairement de jeunes : "dans l'équipe, il y a 5 anciens qui sont revenus, cela faisait 8 ans environ qu'ils n'avaient plus joué. Et les jeunes voulaient rejouaient encore. Donc on a remonté l'équipe et on est revenus sur le terrain" déclare Billy Mataitai, président de Manu Ura.