Ruée des bénévoles à Pater avant le record du monde !

D'autres seront des volontaires : à l'accueil, à la sécurité ou à la communication, ils participeront aussi à la réussite de cette grande fête culturelle. "Nous, on s'occupe de toute la partie community management pour l'événement", indique Evaina Teinaore, étudiante à l'ISEPP. "On travaille avec TNTV pour couvrir le record sur le web. On va utiliser toutes les plateformes de réseaux sociaux, faire des photos, des vidéos, interroger les personnes importantes, et nous faire le relais de tout ce qu'il se passe. Pour nous c'est important parce que le ukulele, c'est notre culture, et quand on s'est fait piquer le record, ça a été le comble !"