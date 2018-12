Routes de Nuku Hiva : le Pays s'est désisté de sa demande de dommages et intérêts

​Rédaction web

En septembre dernier, le maire de Nuku Hiva Benoît Kautai échappait à l'inéligibilité. Il écopait en revanche de de 10 mois prison avec sursis et 5 millions amende aussi avec sursis.Il lui est reproché d’avoir volontairement surévalué les prix des chantiers de bétonnage des routes Taukua 2 et Hakapehi, pour ensuite se servir des matériaux inutilisés afin d’aménager d’autres voies de circulation non budgétées. Et ce, en période électorale. Benoit Kautai aurait ainsi trompé le Pays en utilisant des "devis gonflés" pour obtenir des subventions publiques bien plus importantes que celles auxquelles la commune ne pouvait prétendre pour ces chantiers.En 2014, lorsque l'affaire avait été révélée, Benoît Kautai était proche de l'UPLD. Il a finalement rejoint le Tapura Huiraatira. Ce mercredi, l’audience sur intérêts civils, qui devait déterminer le montant des dommages et intérêts a eu lieu. Selon nos confrères de Tahiti infos, le Pays s’est désisté de sa demande.