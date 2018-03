Rock sur Scène: la relève est prête !

Rédaction web avec communiqué

Les huit groupes du département des musiques actuelles du conservatoire, coachés par Bruno Demougeot, Sébastien Vignals et Mimifé, pour l'art vocal et scénique, s'en sont donnés à cœur joie sur la scène du petit théâtre.Près de 40 musiciens, filles et garçons, âgés de 13 à 40 ans, ont reçu les ovations de leurs fans en interprétant un répertoire ambitieux allant de Steevie Wonder à Daft Punk en passant par Pharell Williams, Oasis, Nirvana jusqu'à Metallica. On n'oubliera pas le zouk et la bossanova, qui ont fait leur entrée dans ce programme très apprécié des spectateurs.Ces deux concerts ont par ailleurs permis de découvrir la relève de la scène polynésienne.Prochain grand défi pour le Conservatoire : le festival international de Jazz, du Lundi 16 au vendredi 20 avril prochains avec un concert de gala du Big Band, au grand théâtre, et deux stars invitées : le pianiste vénézuélien Otmaro Ruiz et la diva américaine Avis Harrell.