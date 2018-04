Rip Curl Pro : Michel Bourez se qualifie pour les quarts de finale

Rédaction web

« He is on fire », s’est exclamé un commentaire de la Rip Curl Pro , ce lundi, au sujet de Michel Bourez. Le surfeur tahitien participait au round 4 de la compétition qui se tient en ce moment à Bells Beach, Victoria, en Australie.Le Spartan a dominé les Australiens, Wade Carmichael et Owen Wright, dans cette phase de la compétition. Il a réalisé de bonnes performances et finit sur le score de 15.77.Owen Wright, enregistre un score de 12.00 et rejoint Michel Bourez en quart de finale.