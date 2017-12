Richard Tuheiava à propos de l'affaire Pouvana a Oopa : « On peut espérer une vraie révision sur le fond »

Rédaction web

C’est une bonne nouvelle pour la Polynésie et les descendants de Pouvanaa a Oopa. Ce lundi, la commission d’instruction de la cour de révision et de réexamen a annoncé la saisie de la cour de révision pour le procès du metua.Accusé d’avoir demandé à ses partisans d’incendier Papeete, le père de l’autonomie avait été condamné à huit ans de prison et à l’exil en 1959.La révision de ce procès pourrait conduire à l’annulation de cette condamnation. Une chose que la famille et les soutiens du metua attendent depuis longtemps. Comme Richard Tuheiava, élu indépendantiste, qui a milité pour cette révision :« Cela veut dire qu’il a été condamné à tort. Toute la stratégie politique de l’époque qui a entouré ce dossier s’est avéré être un complot, un complot politique et financier. »Pour l’ancien sénateur, cette décision représente une énorme avancée dans le dossier même s’il faudra encore être patient.« Je crois que ‘aujourd’hui, le dossier est présenté de telle manière que l’on peut espérer une vraie révision sur le fond. »