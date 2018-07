Révision du procès de Pouvanaa a Oopa : vers une annulation de la condamnation

Dès la fin de l’audience, les larmes ont coulé sur les joues du petit-fils de Pouvanaa o Oopa. Après 40 minutes de plaidoiries, l’avocate générale de la cour de cassation a réclamé l’annulation de la condamnation de Pouvanaa O Oopa. Pour les descendants du Metua, c’est une première victoire.Si l'élu polynésien a été gracié, il n’a pas obtenu l’annulation de la condamnation. C’était la deuxième fois que la famille demande la révision du procès. En 1995, la cour avait rejeté la demande.Ce jeudi, à Paris, l’avocat de la famille a pu défendre la mémoire du parlementaire mort en 1977 tout comme l’avocat général qui a plaidé pour l’annulation de la décision.Sandro Stephenson, petit-fils de Pouvanaa O Oopa, explique : " Cela a été un objectif de toute une vie. On a grandi, on a baigné dans cet esprit-là. Depuis que nous sommes nés, on a toujours pensé à la révision du procès de grand-père. Si jamais nous on s’en va, vous êtes là pour reprendre le flambeau… "