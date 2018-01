Revenge : une saison 3 entre romances et trahisons

Crédit photo : ABC Studios



Episode n°1 La peur

Six mois se sont écoulés. Victoria a retrouvé Patrick. Charlotte revient d'Europe après avoir compris que sa famille est au bord de la faillite. Emily organise la fête estivale des Hamptons et découvre le secret de Victoria et de Patrick. Jack est de retour et avoue à Emily n'avoir aucun sentiment pour elle. Il lui pose un ultimatum, sans quoi il va révéler à tous sa véritable identité. Lors de la fête, Nolan, qui est sorti de prison, fait une entrée remarquée et Conrad, pris de malaise, s'effondre.



Episode n°2 Pardonnez nos péchés

"Aiden fait des révélations à Victoria au sujet d'Emily et Nolan, mais Victoria reste dubitative. Daniel entre en contact avec Margaux, il lui propose son aide pour lancer la version américaine du magazine ""Voulez"". Emily identifie sa prochaine victime : Paul Withley, un ancien employé de Grayson Global devenu prêtre, mais Nolan tente de l'en dissuader. Charlotte se console auprès de Jake et affronte Emily qui lui reproche d'avoir révélé à Victoria sa liaison avec Patrick. Pendant que Patrick est présenté officiellement à la famille Grayson, Aiden fouille la maison d'Emily et trouve une preuve compromettante. Conrad, atteint de la maladie d'Huntington, a une nouvelle crise."





Série américaine créée par Mike Kelley

Avec Emily VanCamp, Madeleine Stowe, Joshua Bowman, Henry Czerny, Gabriel Mann, Nick Wechsler, Christa B. Allen, Barry Sloane