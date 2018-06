Revenge : une fin de saison meurtrière

Série américaine créée par Mike Kelley

Avec Emily VanCamp, Madeleine Stowe, Joshua Bowman, Henry Czerny, Gabriel Mann, Nick Wechsler, Christa B. Allen, Barry Sloane

Crédit photo : ABC StudiosAprès l'explosion du manoir Grayson, les pompiers retrouvent un corps dans les décombres. Jack, inquiet, se demande si Emily a une part de responsabilité dans le déclenchement de l'incendie. Margot et Louise, soucieuses de n'avoir aucune nouvelle de Victoria tombent sur une mystérieuse lettre. Bien décidées à en savoir plus, elles se rendent chez Victoria et trouvent des traces de sang. La police ouvre immédiatement une enquête et Amanda est la première suspecte.Emily a besoin de l'aide de Nolan et Jack pour parvenir à prouver son innocence et sortir de prison. Ben, à l'inverse, fait tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir la jeune femme derrière les barreaux le plus longtemps possible. Quel rôle Victoria joue-t-elle dans cette machination ?Dos au mur, Emily n'a plus d'autre choix que de reconnaître sa culpabilité. Elle décide de plaider coupable du meurtre de Victoria. Avec l'aide de Jack, la jeune femme a un plan pour s'évader de prison et parvenir à enfin retrouver son éternelle rivale. Après des années de guerre sans merci, jusqu'où Emily sera-t-elle prête à aller ?