Revenge : qui sortira vainqueur de ce bras de fer, Emily ou Victoria ?

Crédit photo : ABC Studios



Episode n°9 Derniers préparatifs

Plus que deux jours avant le mariage. Durant la séance photo, Daniel a bien du mal à dissimuler ses doutes et ses inquiétudes. Entre la femme qu’il aime et la future mère de ses enfants, le choix semble difficile. Charlotte, qui avait contribué aux retrouvailles entre Sara et Daniel, est prise de regrets quand elle prend conscience du mal qu’elle a fait. En dépit des conseils de Charlotte, Victoria, elle, ne s’avoue toujours pas vaincue. Lorsqu’une violente dispute éclate entre Daniel et sa mère, Victoria prend une décision qui pourrait mettre en péril tous les plans d’Emily



Episode n°10 Pour le meilleur et pour le pire

C’est le grand jour. Alors qu’Emily tente de convaincre Victoria d’assister à la cérémonie, le plan de la jeune femme se trouve contrarié par Lydia Davis. Celle qui avait trouvé une photo d’Emily chez les Grayson la fait désormais chanter. Déterminée à rentrer dans bonnes grâces de Conrad, Lydia se rapproche dangereusement de Victoria. Cette nouvelle coalition pourrait causer bien du tort à Emily le machiavélisme des deux femmes ne connaît aucune limite.





Série américaine créée par Mike Kelley

Avec Emily VanCamp, Madeleine Stowe, Joshua Bowman, Henry Czerny, Gabriel Mann, Nick Wechsler, Christa B. Allen, Barry Sloane