Revenge : que manigance Victoria ?

Episode n°7 Les flammes du passé

Conrad décide d’engager une experte en relations publiques pour redorer l’image des Grayson. Bizzy Preston comprend vite que les relations entre Emily et sa future belle-mère ne servent pas exactement ce projet. Elle tente alors de réconcilier les deux femmes, au grand désespoir d’Emily. Avec l’aide de Nolan, elle met tout en oeuvre pour empêcher Bizzy d’améliorer son image ainsi que celle de Victoria. Celle-ci semble plus que jamais résolue faire échouer le mariage de son fils. Après avoir sollicité Aiden, elle se tourne vers Sara, l’ex de Daniel, et tente de la convaincre de séduire de nouveau Daniel. Mais Emily veille.



Episode n°8 Secrets d'alcôve

Daniel se montre de plus en plus distant. Emily soupçonne Sara d’être la cause de ce revirement soudain et décide d’avoir une petite conversation avec elle. Victoria, qui ne pouvait rêver mieux, fait tout pour pousser davantage Sara dans les bras de Daniel. Mais les scrupules de la jeune femme contrarient ses plans. Elle imagine alors un autre stratagème pour évincer sa future belle-fille. Après s’être débarrassée d’Aiden, elle profite de la fête prénuptiale organisée chez les Grayson pour mettre Emily dans l’embarras.





Série américaine créée par Mike Kelley

Avec Emily VanCamp, Madeleine Stowe, Joshua Bowman, Henry Czerny, Gabriel Mann, Nick Wechsler, Christa B. Allen, Barry Sloane