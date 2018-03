Revenge : la guerre est déclarée entre Daniel et Emily

Crédit photo : ABC Studios



Episode n°13 Les blessures de Victoria

Bien décidée à reconquérir son mari, Emily ne recule devant rien pour sauver son couple. Ainsi, quand elle découvre que Sara vit au manoir avec Daniel, elle met tout en œuvre pour se débarrasser de la jeune femme. Mais la rancune de Daniel est tenace, tout comme celle de Conrad, qui tient Emily pour responsable de sa rupture avec Lydia. Après avoir annoncé sa stérilité et malgré la haine qui l’anime, Emily garde des séquelles de son agression. Une faiblesse qui pourrait bien profiter à ses ennemis.



Episode n°14 Les fantômes du passé

Les trous de mémoire à répétition d’Emily l’inquiètent profondément. Pendant ces moments d’absence, la jeune femme perd le contrôle ses actes. Or, tout le succès de sa mission repose sur une parfaite maîtrise de ses faits et gestes. Sans cela, sa réelle identité tout comme ses intentions pourraient être découvertes. Les dégâts causés par ces trous noirs sont déjà nombreux : elle appelle Stevie Grayson, la première femme de Conrad, pour entamer une procédure de divorce. Elle met en danger la vie d’Aiden. Dans ce contexte, seul le soutien indéfectible de Nolan, son ami de toujours, la rassure.





Série américaine créée par Mike Kelley

Avec Emily VanCamp, Madeleine Stowe, Joshua Bowman, Henry Czerny, Gabriel Mann, Nick Wechsler, Christa B. Allen, Barry Sloane