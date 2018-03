Revenge : l'étau se resserre sur Emilie

Crédit photo : ABC Studios



Episode n°17 Faites vos jeux

Après avoir annoncé sa fausse grossesse, Emily quitte le manoir des Grayson. De cette manière, elle espère en savoir plus sur l’implication de Pascal LeMarchal dans la machination des Grayson. Les informations qu’il détient étant cruciales, Emily fait tout pour attirer son attention. Elle organise une fête au casino, où il est invité. Mais l’homme d’affaires semble bien plus intéressé par Victoria que par les vaines tentatives d’Emily. Une alliance qui pourrait causer du tort à Emily.



Episode n°18 Les liens du sang

Pascal et Victoria complotant dans son dos, Emily sait que le temps lui est compté. Toutes les pistes qu’elle a suivies jusqu’à présent semblent mener à des impasses, et pendant ce temps, la liste de ses ennemis s’allonge. Pour percer Emily à jour, Victoria rend visite à Mason Treadwell en prison. Le journaliste, qui connaît le secret d’Emily, y voit une formidable opportunité et n’hésite pas à marchander quelques petits secrets avec Victoria.



Série américaine créée par Mike Kelley

Avec Emily VanCamp, Madeleine Stowe, Joshua Bowman, Henry Czerny, Gabriel Mann, Nick Wechsler, Christa B. Allen, Barry Sloane