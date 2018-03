Revenge : Victoria va-t-elle découvrir le secret d'Emily?

Crédit photo : ABC Studios



Episode n°19 Alliances

L’offensive des Grayson contre le clan d’Emily est de plus en plus féroce. Victoria se rapproche dangereusement du secret d’Emily, et Daniel tente de manipuler Javier, le protégé de Nolan. Daniel met tout en oeuvre pour éloigner Margaux de Jack, ce qui ne tarde pas à peser sur leur relation. Aiden, bouleversé depuis son voyage en Angleterre, souhaite plus que jamais faire la lumière sur la mort de son père. Nolan et lui vont à la rencontre d’Oscar Chapman, un journaliste qui pourrait avoir des informations sur l’affaire du vol 197.



Episode n°20 Révolutions

Conrad est déterminé à faire tomber Pascal Le Marchal. Pour évincer son rival, il fait même appel à Aiden Mathis. Lorsqu’il le charge de retrouver les enregistrements qui l’incriminent dans l’affaire du vol 197, Conrad ignore qu’Aiden travaille pour Emily. Le plan de la jeune femme est simple : pousser Pascal Le Marchal à révéler toutes les manigances des Grayson. Mais Victoria, suspicieuse, comprend vite que quelque chose se trame derrière son dos. Sur les conseils de Daniel, Conrad cherche alors à réduire Pascal au silence.





Série américaine créée par Mike Kelley

Avec Emily VanCamp, Madeleine Stowe, Joshua Bowman, Henry Czerny, Gabriel Mann, Nick Wechsler, Christa B. Allen, Barry Sloane