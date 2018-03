Revenge : Quand la lumière s'éteint - La vérité explose

Quand la lumière s'éteint

La ville de New York est plongée dans le noir, à la suite de l'exécution de Carrion par l'Initiative. Emily est dans le bureau de Nolcorp avec Nolan et Aiden. Declan est pris à l'intérieur d'une banque avec Regina. Victoria est dans le bar Stowaway avec Jack. Charlotte est avec Daniel, dans un restaurant. Conrad est à son local de campagne avec Ashley et des bénévoles.



La vérité explose

Quand la mort vient de nouveau frapper à la porte des Porter, Emily se sent responsable et interroge irrémédiablement ses motivations. Et si son désir de vengeance l'avait aveuglée au point de causer plus de dommages collatéraux que de bien autour d'elle ? Comment peut-elle stopper la machine ? Face aux nouvelles manigances des Grayson, elle ne peut toutefois pas abandonner sa quête...