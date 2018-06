Revenge : Emily Thorne n'existe plus

Série américaine créée par Mike Kelley

Avec Emily VanCamp, Madeleine Stowe, Joshua Bowman, Henry Czerny, Gabriel Mann, Nick Wechsler, Christa B. Allen, Barry Sloane

Crédit photo : ABC StudiosDurant la conférence de presse, Emily fait éclater la vérité : sa véritable identité est Amanda Clarke. Elle s'est fait passer pour Emily Thorne dans l'unique but de rétablir la réputation de son père ! Louise récupère une clé usb avec le contenu du disque dur de Nolan. Pour décrypter la clé, Victoria embauche un génie en informatique... Margaux veut réhabiliter le nom de Daniel mais Victoria a d'autres chats à fouetter : constituer un dossier accablant contre Amanda, avec tous ses crimes et autres manigances.Victoria se fait agresser dans un parking souterrain. Louise est convaincue que c'était Amanda, qui tentait de récupérer la fameuse clé usb. Entre Nolan et Amanda, le torchon brûle. La jeune femme enrage en effet à cause des fichiers qui ont disparu... Pendant ce temps, David confie à Steevy le résultat de ses analyses médicales : il a un lymphome.