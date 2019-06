Retrait du marché des œufs "Les extras de la presqu'île"

Avec communiqué

La direction de la Santé a été informée de l'infection confirmée de 10 personnes par le germe Salmonella enteritidis et de 15 autres personnes probablement contaminées également. Les symptômes présentés sont les suivants : nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales dans les heures qui suivent, parfois fièvres prolongées et maux de tête sur plusieurs jours.Les résultats de l’enquête montrent que toutes ces personnes ont consommé un produit à base d’œufs non cuits de la marque "Les extras de la presqu'île" issus de l’élevage de pondeuses "SCEAP Taravao" (numéro d'agrément figurant sur la boîte d’œufs : n° 2035 PF) et que cet élevage est infecté par Salmonella enteritidis.L’exploitant a décidé, par mesure de précaution, de procéder auprès de ses distributeurs au retrait du marché de tous les œufs produits par son élevage ainsi qu’au rappel des œufs de la marque "Les extras de la presqu'île" auprès des consommateurs acquéreurs. Les services de contrôle se chargent de vérifier auprès des distributeurs la bonne réalisation de cette opération de retrait/rappel.Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service consommateurs de votre distributeur. Il est recommandé aux personnes qui détiendraient des œufs de la marque "Les extras de la presqu'île" de les consommer bien cuits, de se laver les mains après manipulation, ou de les détruire, ou encore de les rapporter au point de vente où ils leurs seront remboursés.Les personnes qui auraient consommé des préparations à base d’œufs non cuits (mayonnaise maison, pâtisseries non cuites, tiramisu…) ou peu cuits (œufs à la coque ou omelette baveuse, par exemple) et qui présenteraient de la fièvre accompagnée de douleurs abdominales et de diarrhées sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.Les enfants en bas âge, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes immuno-déprimées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes. Ils peuvent évoquer une salmonellose, maladie qui peut parfois être grave.