Retour gagnant pour Nonahere et son mana

On notera également la belle prestation de Tamatoa Tepuhiarii, jeune Orero qui a su émouvoir l'assistance par la puissance de son interprétation et de ses textes. Enfin et pour remercier l'ensemble des auteurs qui oeuvrent chaque année pour offrir des thèmes plus riches les uns que les autres aux différentes troupes de danses traditionnelles, Matani Kainuki, chef du groupe Nonahere a tenu à monter sur scène à la fin du spectacle avec l'auteur de son spectacle, Noelle Faahu-Vaki, pour rendre hommage à ces passeurs des valeurs culturelles du fenua. Une occasion pour rendre un vibrant hommage à Patrick Amaru disparu il y a peu et qui avait permis à Nonahere de remporter de nombreux prix.