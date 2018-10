Restauration, secrétariat, communication... : l'armée de l'air recrute en Polynésie

Rédaction web

Outre le personnel navigant (pilotes et navigateurs), l'armée de l'air recrute également dans les domaines de la protection-défense, de la maintenance aéronautique, des systèmes d’information et de communication (SIC) et télécommunications, du secrétariat ou encore de la restauration.En Polynésie française, l’adjudant-chef Maxime Bienfait, du Centre d’informations et de recrutement/bureau Air informera les jeunes et leur famille sur les métiers, les formations et les carrières proposés par l’armée de l’air, et les accompagnera tout au long de leurs démarches de candidature.Depuis le début de l’année 2018, plus de 70 jeunes Polynésiens ont rejoint la métropole pour leur engagement.