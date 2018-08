Restauration scolaire : comment trouver le juste prix ?

La cantine : plus qu’un service, tout un enjeu. Certains parents l’ignorent : les communes n’ont aucune obligation d’assurer la restauration scolaire du 1er degré. Elles n’en demeurent pas moins compétentes pour la créer et l’organiser. Le cadre réglementaire est complexe.



Gestion, sécurité, hygiène, production et tarification sont autant de critères à maitriser parfaitement. Mihirangi Moeroa, chef de projet restauration scolaire au Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (SPCPF), expose : "On croit que c’est un dû, mais la cantine scolaire est un choix. Ce sont les élus qui veulent vraiment rendre ce service aux enfants et aux familles. Aujourd’hui, on ne se contente plus de servir un repas. On veut mettre en place un service global qui participe de plus en plus aux préoccupations de la Polynésie française."



77% des communes gèrent ce service avec leurs propres moyens. Seule Papara a une délégation de service public. Elle fait appel à une société de restauration industrielle. Les autres ont confié la gestion des cantines à une association.



> 500 francs par enfant et par jour



C’est le cas à Mahina avec l’association Herenui. A la rentrée, à cause des nouvelles charges, manger à la cantine coûtera plus cher. Le prix du repas passera de 325 francs par enfant par jour à 500 francs par enfant et par jour.



Heifara Taiarui, président de l’association Herenui précise : "L’association a de nouvelles charges comme la consommation électrique, qui s’élève à près de 1,2 million de francs par an, l’eau, qui s’élève à 3 millions par an et toutes les autres charges…"



La restauration scolaire coûte 127 millions de francs par an à Mahina. Pour ne pas trop impacter le budget des familles, des aides sont prév us pour les frais de cantine.