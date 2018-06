Répression des violences sexuelles sur mineurs : une manifestation à Papeete contre l’article 2 de la loi Schiappa

Rédaction web avec Tamara Sentis

Ce dimanche matin, une trentaine de personnes s’est rassemblée devant le palais de justice de Papeete suite à l’appel lancé par la Women international league for peace and freedom (WILDPF). Hommes et femmes polynésiens étaient présents. Ils demandent le retrait de cet article 2.« Le viol est requalifié en délit si la victime ne peut prouver son non consentement. C’est injuste », a déclaré une manifestante au micro de Radio 1.L’association regrette que seule la député Maina Sage ait voté contre le projet de loi. Le texte devrait passer au Sénat mercredi 20 juin. Les manifestants vont faire passer aux sénateurs polynésiens une pétition pour leur faire part de leur opposition.