Replay Amour Secret - épisode 300

Carlos Ernesto tombe gravement malade et est hospitalisé. Il ne s’en sortira pas mais il eut le temps avant de mourir de faire ses adieux à Léonardo et à ses neveux. A Virginia il avouera qu’elle a été l’amour de sa vie. Léonardo et Irène se retrouvent et elle accepte finalement de redevenir sa femme et la mère de ses futurs enfants. Après tant d’épreuves, les familles Ferrandiz et Gutierrez se rapprochent et unissent leurs noms.