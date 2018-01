Replay Amour Secret - épisode 298

Agustina tue Rébéca pour sauver Irène et son fils. Plus tard les médecins diagnostiquent un dédoublement de personnalité chez elle car elle se prend souvent pour sa soeur. Tony et Maribel sont ensemble et font des projets pour acheter leur maison et fonder une famille. Anzola et Trinidad se marient et toute la famille est à la noce. Felipe arrive à faire condamner Alejandra et Rodrigo pour leurs crimes et à les mettre en prison.